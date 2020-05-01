Число больных коронавирусом во Львовской области превысило 450
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 мая. УНН. Во Львовской области на утро 1 мая 454 человека заболели коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 454 случая инфицирования коронавирусом, из них 14 - летальные. Всего за весь период карантина в Львовскую ОИБ обратились 1950 человек... На данный момент в больнице находится 114 человек, из них в реанимации - 5 лиц, на аппаратные ИВЛ - 2 человека", - сообщили в городском совете.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена в области - у 454 человек, 14 человек умерли. 87 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 246 ПЦР-тестов, из которых 24 - положительные.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 861 случай COVID-19 , из них 272 летальных.