Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 218 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. По состоянию на 6:00 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 8810 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Всего в мире 218 743 инфицированных. В свою очередь, в мире выздоровели 84113 человек. Накануне из провинции Хубэй в Китае отозвали 3,7 тыс. медиков из-за улучшения эпидемической ситуации.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (35713), Иран (17361), Испания (14769) и Германия (12327).
Напомним, в Украине зафиксировано уже 16 случаев COVID-19.