Кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла 218 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на 6:00 четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 8810 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Всього у світі 218743 інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 84113 людей. Напередодні з провінції Хубей в Китаї відкликали 3,7 тис. медиків через поліпшення епідемічної ситуації.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (35713), Іран (17361), Іспанія (14769) та Німеччина (12327).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано уже 16 випадків COVID-19.