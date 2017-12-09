Количество документов по делу Манафорта и Гейтса достигло 400 тыс. файлов

"Команда следственных Мюллера сделала копии содержимого мобильных телефонов и жестких дисков, оформили 15 ордеров на обыск и других запросов в рамках расследования по экс-руководителю кампании Трампа и его заместителю", - говорится в сообщении.

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Данные о том, какие файлы были оформлены в рамках следствия, содержатся в новом судебном представлении со стороны офиса спецпрокурора.

Напомним, экс-глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт посетил Москву 18 раз за последние годы.