Количество документов по делу Манафорта и Гейтса достигло 400 тыс. файлов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Специальный прокурор Роберт Мюллер собрал более 400 тыс. документов по делу бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
"Команда следственных Мюллера сделала копии содержимого мобильных телефонов и жестких дисков, оформили 15 ордеров на обыск и других запросов в рамках расследования по экс-руководителю кампании Трампа и его заместителю", - говорится в сообщении.
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Данные о том, какие файлы были оформлены в рамках следствия, содержатся в новом судебном представлении со стороны офиса спецпрокурора.
Напомним, экс-глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт посетил Москву 18 раз за последние годы.