Кількість документів у справі Манафорта і Гейтса сягнула 400 тисяч файлів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Спеціальний прокурор Роберт Мюллер зібрав понад 400 тис. документів по справі колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса. Про це повідомиляє УНН з посиланням на АР.
"Команда слідчих Мюллера зробила копії вмісту мобільних телефонів і жорстких дисків, оформили 15 ордерів на обшук та інших запитів в рамках розслідування по екс-керівнику кампанії Трампа та його заступнику", - йдеться в повідомленні.
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Дані про те, які файли були оформлені в рамках слідства, містяться в новому судовому поданні з боку офісу спецпрокурора.
Нагадаємо, екс-глава штабу Дональда Трампа Пол Манафорт відвідав Москву 18 разів за останні роки.