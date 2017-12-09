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Кількість документів у справі Манафорта і Гейтса сягнула 400 тисяч файлів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Спеціальний прокурор Роберт Мюллер зібрав понад 400 тис. документів по справі колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса. Про це повідомиляє УНН з посиланням на АР.

"Команда слідчих Мюллера зробила копії вмісту мобільних телефонів і жорстких дисків, оформили 15 ордерів на обшук та інших запитів в рамках розслідування по екс-керівнику кампанії Трампа та його заступнику", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Манафорт буде звільнений з-під домашнього арешту - застава 11,7 млн дол

Дані про те, які файли були оформлені в рамках слідства, містяться в новому судовому поданні з боку офісу спецпрокурора.

Нагадаємо, екс-глава штабу Дональда Трампа Пол Манафорт відвідав Москву 18 разів за останні роки.

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