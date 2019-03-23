Несколько тысяч митингующих двинулись с Майдана к правительственному кварталу

Акция проходит мирно. Митингующие держат в руках национальные флаги, а также плакаты с лозунгами "Свинарчук и Порошенко - за решетку!". Плакат с таким же лозунгом размещено у стелы Независимости. Сейчас движение по Крещатику заблокировано. Митингующие направляются к правительственному кварталу.

"Сегодня вместе с нами на Майдане отцы и матери наших собратьев, погибших в российско-украинской войне, или находятся в плену у врага. Присутствуют на Майдане также ветераны полка "Азов", которые получили тяжелые ранения на фронте, и наши собратья-ветераны из других подразделений", - говорится в сообщении "Нацкорпуса" в Facebook.



Как сообщал УНН, около 1,5 тысячи полицейских следят за безопасностью в столице .