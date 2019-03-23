Кілька тисяч мітингувальників рушили з Майдану до урядового кварталу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У центрі столиці триває акція "Нацкорпусу" проти розкрадання оборонного бюджету країни. Як передає кореспондент УНН, наразі на акції присутні кілька тисяч осіб.
Акція проходить мирно. Мітингувальники тримають у руках національні прапори, а також плакати з гаслами "Свинарчуків та Порошенка - за ґрати!". Плакат з таким же гаслом розміщено біля стели Незалежності. Наразі рух Хрещатиком заблоковано. Мітингувальники прямують до урядового кварталу.
"Сьогодні разом з нами на Майдані батьки й матері наших побратимів, які загинули в російсько-українській війні, або перебувають в полоні у ворога. Присутні на Майдані також ветерани полку "Азов", які отримали важкі поранення на фронті, та наші побратими-ветерани з інших підрозділів", - йдеться у повідомленні "Нацкорпусу" Facebook.
Як повідомляв УНН, близько 1,5 тисячі поліцейських стежать за безпекою в столиці.