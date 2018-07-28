Несколько пакистанских партий отказались признавать итоги парламентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Ряд пакистанских партий, в том числе “Пакистанская мусульманская лига”, в пятницу заявили о том, что не признают результаты прошедших 25 июля выборов в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента). Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Geo TV.
По его информации, лидеры ряда политических сил Пакистана, в том числе президент “Пакистанской мусульманской лиги” Шахбаз Шариф и глава “Объединенного фронта действий” Маулан Фазлур Рахман, провели 27 июля встречу в Исламабаде. В ней не участвовали представители Пакистанской народной партии, “Объединенного народного движения” и “Движения за справедливость”, получившее, согласно предварительным результатам выборов, большинство мест в палате.
“Мы не признаем итоги прошедших 25 июля выборов, у народа отобрали голоса, — сказал Рахман. — Мы отрицаем притязания людей, которые победили на этих выборах ”. “Мы хотим демократии. Те, кто считает, что победил честно, на самом деле не имеют никакой власти”, — отметил он, указав, что члены партий, участвовавших во встрече и прошли в Нацассамблею по итогам выборов, не будут присягу.
Рахман также сообщил, что в ближайшее время он планирует устроить массовые акции протеста.
Согласно предварительным результатам выборов, “Движение за справедливость” во главе с бывшим профессиональным игроком в крикет Имраном Ханом получила 115 из 272 мест в нижней палате парламента, “Пакистанская мусульманская лига” — 63 места, Пакистанская народная партия — 43 места, “Объединенный фронт действий”- 11 мест.
Напомним, в среду, в день всеобщих выборов, в результате взрыва в городе Кветта на западе Пакистана погибли по меньшей мере 25 человек.