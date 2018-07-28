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Кілька пакистанських партій відмовилися визнавати підсумки парламентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Ряд пакистанських партій, у тому числі “Пакистанська мусульманська ліга”, в п’ятницю заявили про те, що не визнають результати минулих 25 липня виборів у Національну асамблею (нижню палату парламенту). Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Geo TV.

За його інформацією, лідери ряду політичних сил Пакистану, в тому числі президент “Пакистанської мусульманської ліги” Шахбаз Шаріф і голова “Об’єднаного фронту дій” Маулан Фазлур Рахман, провели 27 липня зустріч в Ісламабаді. У ній не брали участь представники Пакистанської народної партії, “Об’єднаного народного руху” і “Руху за справедливість”, що отримав, згідно з попередніми результатами виборів, більшість місць у палаті.

“Ми не визнаємо підсумки минулих 25 липня виборів, у народу відібрали голоси, — сказав Рахман. — Ми заперечуємо домагання людей, які перемогли на цих виборах”. “Ми хочемо демократії. Ті, хто вважає, що переміг чесно, насправді не мають ніякої влади”, — зазначив він, вказавши, що члени партій, які брали участь у зустрічі і пройшли в Нацассамблею за підсумками виборів, не братимуть присягу.

Рахман також повідомив, що найближчим часом він планує влаштувати масові акції протесту.

Згідно з попередніми результатами виборів, “Рух за Справедливість” на чолі з колишнім професійним гравцем в крикет Імраном Ханом отримала 115 з 272 місць в нижній палаті парламенту, “Пакистанська мусульманська ліга” — 63 місця, Пакистанська народна партія — 43 місця, “Об’єднаний фронт дій ”- 11 місць.

Нагадаємо, в середу, у день загальних виборів, у результаті вибуху в місті Кветта на заході Пакистану загинули щонайменше 25 осіб.

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