"Киевстар" устранил сложности со связью, которые возникли утром
Киев • УНН
"Киевстар" устранил перебои со связью на юге и западе Украины, вызванные проблемой 20 декабря. Работа сети стабилизируется.
Специалисты "Киевстар" устранили сложности со связью в ряде городов на юге и западе, которые возникли утром 20 декабря. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе "Киевстара".
Специалисты Киевстара устранили сложности со связью, которые возникли утром 20 декабря в ряде городов на западе и юге Украины. Сейчас сервисы работают в обычном режиме. Также сообщаем, что услуга LTE в Украине и в международном роуминге работает без ограничения скорости
Также в пресс-службе сообщили, что сеть Киевстара завершает стабилизацию после самой масштабной хакерской атаки.
"В ближайшее время компания сообщит о начислении бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки", - отметили в "Киевстар".
Напомним
На западе и юге Украины возникли сложности со связью мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar).
Директор по корпоративным коммуникациям в Kyivstar Анна Захараш отмечала, что сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака, а преодоление последствий предыдущей атаки.
12 декабря мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.
"Киевстар" устранил сложности со связью, которые возникли утром
"Киевстар" устранил перебои со связью на юге и западе Украины, вызванные проблемой 20 декабря. Работа сети стабилизируется.
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