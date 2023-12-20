"Киевстар" устранил сложности со связью, которые возникли утром

Специалисты "Киевстар" устранили сложности со связью в ряде городов на юге и западе, которые возникли утром 20 декабря. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе "Киевстара".

Специалисты Киевстара устранили сложности со связью, которые возникли утром 20 декабря в ряде городов на западе и юге Украины. Сейчас сервисы работают в обычном режиме. Также сообщаем, что услуга LTE в Украине и в международном роуминге работает без ограничения скорости - сообщили в "Киевстар".

Также в пресс-службе сообщили, что сеть Киевстара завершает стабилизацию после самой масштабной хакерской атаки.

"В ближайшее время компания сообщит о начислении бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки", - отметили в "Киевстар".

Напомним

На западе и юге Украины возникли сложности со связью мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar).

Директор по корпоративным коммуникациям в Kyivstar Анна Захараш отмечала, что сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака, а преодоление последствий предыдущей атаки.

12 декабря мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.