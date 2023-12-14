"Киевстар" планирует восстановить мобильный интернет во второй половине дня - гендиректор компании
Киев • УНН
"Киевстар" восстановил домашний интернет и работает над восстановлением мобильного интернета в регионах. Восстановление начнут с западных областей, а затем постепенно подключат другие.
"Киевстар" полностью восстановил услуги интернета для дома, а во второй половине дня планируется возобновить мобильный интернет. Об этом глава компании Александр Комаров сказал в эфире телемарафона, пишет УНН.
Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно один миллион домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы сейчас заканчиваем последнюю географию - это правый берег Днепра в Киеве и подключая их к услугам голосовой связи
Детали
Он добавил, что компании не удалось восстановить услуги мобильного интернета ночью, как планировалось. Тем не менее, сегодня во второй половине дня начнется постепенное восстановление мобильного интернета, сначала для абонентов из западной Украины, а затем будут присоединять регион за регионом.
Также Комаров сообщил, что компания планирует восстановить базовые услуги до конца недели, а дополнительные планируется восстановить через несколько недель.
Также он отметил, что персональные данные пользователей не потеряны.
Напомним
Из-за технического сбоя в "Киевстаре" абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на сеть.
Ответственность за атаку на оператор взяло на себя одна из российских псевдохакерских группировок.
"Киевстар" планирует восстановить мобильный интернет во второй половине дня - гендиректор компании
"Киевстар" восстановил домашний интернет и работает над восстановлением мобильного интернета в регионах. Восстановление начнут с западных областей, а затем постепенно подключат другие.
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