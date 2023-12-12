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Киевстар объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 10:57  •  19315 просмотра

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Мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.

На сеть мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar) совершили мощную хакерскую атаку, которая стала причиной технического сбоя, сообщила пресс-служба компании в заявлении, полученном УНН.

Утром 12 декабря сеть связи Киевстара стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет

- заявили в Kyivstar.

Для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети Киевстара, "оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании", отметили в компании.

"По состоянию на сейчас известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. В настоящее время специалисты оператора работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов", - говорится в заявлении.

Киевстар, как сообщается, "обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора", и принесли извинения.

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что проблемы с доступом к мобильной связи и интернету возникли из-за технического сбоя в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Київстар пояснив масштабний збій потужною хакерською атакою
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