Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины
Киев • УНН
Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины
В рамках проекта "Нам тут жити" аккумулировано 180 млн грн. Цель сбора, который длился с мая 2023 года, обеспечение транспортом и оборудованием для разминирования 146 инженерно-саперных групп Сил поддержки ВСУ, пишет УНН.
"Нам тут жити" - совместная благотворительная инициатива Киевстар и фонда "Вернись живым" при партнерской поддержке группы 1+1 media. Фандрейзинговая кампания инициативы объединила украинцев и иностранных партнеров, абонентов и сотрудников мобильного оператора Киевстар, представителей бизнеса и культуры.
"Киевстар продолжает системно поддерживать защитников вместе с нашим надежным партнером - фондом компетентной помощи армии "Повернись живим". Я искренне благодарю каждого, кто поддержал инициативу "Нам тут жити". Объединившись мы даже превысили амбициозную цель в 175 млн грн и собрали 180 млн грн, которые помогут саперам делать наши земли более безопасными для жизни", - отметил генеральный директор Киевстар Александр Комаров.
За время проекта Киевстар перечислил на сбор более 61 миллионов грн, из них:
31,5 млн - прямой благотворительный взнос Киевстар;
более 29,7 млн грн - перечислено благодаря подключению Суперсилы "Помощь ВСУ" в подписке тарифов.
почти 700 тыс. грн благодаря взносам от сотрудников мобильного оператора.
Сбор средств был завершен во время благотворительного аукциона B2U: Business to Ukraine с участием представителей украинского и международного бизнес-сообщества. Благодаря розыгрышу уникальных лотов от украинских художников и фонда "Повернись живим" на разминирование украинских территорий было собрано еще 1,5 млн грн.
"Инженерно-саперные подразделения Сил поддержки ВСУ разминируют освобожденные территории Харьковской и Херсонской, Николаевской и Киевской областей. Кроме того, они выполняют сверхважные задачи на фронте. Мы начали передавать им проходные надежные авто и базовое самое необходимое оборудование по проекту "Нам тут жити" летом прошлого года. Это уже существенно усилило саперов и спасло не одну жизнь", - говорит директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.
106 саперных групп уже укомплектованы необходимым имуществом, последние выдачи снаряжения еще продолжаются.
Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины
Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины.
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