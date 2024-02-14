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Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины

Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 06:49  •  12162 просмотра

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Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины

В рамках проекта "Нам тут жити" аккумулировано 180 млн грн. Цель сбора, который длился с мая 2023 года, обеспечение транспортом и оборудованием для разминирования 146 инженерно-саперных групп Сил поддержки ВСУ, пишет УНН.

"Нам тут жити" - совместная благотворительная инициатива Киевстар и фонда "Вернись живым" при партнерской поддержке группы 1+1 media. Фандрейзинговая кампания инициативы объединила украинцев и иностранных партнеров, абонентов и сотрудников мобильного оператора Киевстар, представителей бизнеса и культуры.

"Киевстар продолжает системно поддерживать защитников вместе с нашим надежным партнером - фондом компетентной помощи армии "Повернись живим". Я искренне благодарю каждого, кто поддержал инициативу "Нам тут жити". Объединившись мы даже превысили амбициозную цель в 175 млн грн и собрали 180 млн грн, которые помогут саперам делать наши земли более безопасными для жизни", - отметил генеральный директор Киевстар Александр Комаров.

За время проекта Киевстар перечислил на сбор более 61 миллионов грн, из них:

31,5 млн - прямой благотворительный взнос Киевстар;

более 29,7 млн грн - перечислено благодаря подключению Суперсилы "Помощь ВСУ" в подписке тарифов.

почти 700 тыс. грн благодаря взносам от сотрудников мобильного оператора.

Сбор средств был завершен во время благотворительного аукциона B2U: Business to Ukraine с участием представителей украинского и международного бизнес-сообщества. Благодаря розыгрышу уникальных лотов от украинских художников и фонда "Повернись живим" на разминирование украинских территорий было собрано еще 1,5 млн грн.

"Инженерно-саперные подразделения Сил поддержки ВСУ разминируют освобожденные территории Харьковской и Херсонской, Николаевской и Киевской областей. Кроме того, они выполняют сверхважные задачи на фронте. Мы начали передавать им проходные надежные авто и базовое самое необходимое оборудование по проекту "Нам тут жити" летом прошлого года. Это уже существенно усилило саперов и спасло не одну жизнь", - говорит директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

106 саперных групп уже укомплектованы необходимым имуществом, последние выдачи снаряжения еще продолжаются.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
kievstarКиевстар
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Київстар та "Повернись живим" зібрали 180 млн грн для розмінування України
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