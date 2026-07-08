Киевскому бизнес-блогеру сообщили о подозрении в мошенничестве на 2,4 млн гривен
Киев • УНН
Столичный бизнес-блогер подозревается в мошенничестве, получив от пяти инвесторов более 2,45 млн гривен. Среди потерпевших двое военных, один из которых отдал боевые выплаты.
В Киеве сообщили о подозрении "бизнес-блогеру", который взял у инвесторов "на построение бизнеса" более 2,4 млн гривен, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева 33-летнему столичному "бизнес-блогеру" сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах
Детали
Установлено, что подозреваемый через свои страницы в социальных сетях рассказывал о собственном успехе, прибыльных проектах и обещал на своем примере научить зарабатывать деньги. Бизнес, который он предлагал – это вендинговые автоматы, продающие товары, экономя деньги на продавцах.
Рассказывая о собственном успехе и своей компании, мужчина призывал покупать у него франшизу, обещая инвесторам помощь в построении аналогичного бизнеса. Для начала нужно было в среднем 10 000$ стартового капитала.
Так, на данный момент установлено, что под предлогом инвестиций на развитие бизнес-проектов подозреваемый получил от пяти потерпевших, среди которых двое военных, более 2,45 млн гривен.
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В частности, один из военных, поверив блогеру, отдал ему 300 000 грн боевых выплат. Таким образом военный мечтал начать собственное дело. В то же время взятые на себя обязательства "бизнес-наставник" не выполнил, потратив полученные деньги на собственные нужды.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 1,5 млн грн.
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