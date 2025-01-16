Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно
Киев • УНН
Силы ПВО успешно уничтожили вражеские дроны над Киевской областью. Пострадавших и разрушений нет, оперативные группы продолжают фиксацию последствий атаки.
Киевская область ночью снова подверглась дроновой атаке российских войск, работала ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил в четверг и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Очередная ночная атака вражеских дронов на Киевщину. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Спасибо нашим воинам за надежную защиту. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено
Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
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