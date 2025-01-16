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Київщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо

Київщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо

Київ • УНН

 • 110901 перегляди

Сили ППО успішно знищили ворожі дрони над Київською областю. Постраждалих та руйнувань немає, оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки.

Київська область уночі знову зазнала дронової атаки російських війська, працювала ППО, постраждалих та руйнувань немає, повідомив у четвер т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Чергова нічна атака ворожих дронів на Київщину. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякую нашим воїнам за надійний захист. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено

- написав Калашник.

Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки. 

Атака рф дронами на Полтавщині залишила без світла сотні споживачів16.01.25, 08:42 • 27907 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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