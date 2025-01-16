Київщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо

Київська область уночі знову зазнала дронової атаки російських війська, працювала ППО, постраждалих та руйнувань немає, повідомив у четвер т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Чергова нічна атака ворожих дронів на Київщину. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякую нашим воїнам за надійний захист. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено - написав Калашник.

Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

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