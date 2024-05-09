Киевщина и штат Вашингтон запускают онлайн платформу для сотрудничества бизнеса: Кравченко рассказал детали

Киевщина и штат Вашингтон запускают онлайн платформу для сотрудничества бизнеса. Об этом во время второго Международного саммита городов и регионов при Президенте Украины сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"В марте этого года во время официального визита в штат Вашингтон предложил своему коллеге губернатору Джею Инсли и представителям их Департамента коммерции создать онлайн платформу взаимодействия бизнеса двух регионов. Это площадка, где представители бизнеса, компании и производства двух регионов будут сотрудничать, продавать свои услуги и продукты. Неоднократно слышал от украинских и иностранных предпринимателей, что они заинтересованы в большем обмене информацией о возможностях для бизнеса", - сказал он.

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Во время Саммита официально объявили о запуске этой платформы.

"К сожалению, губернатор Инсли лично не смог приехать в Украину на Саммит. Несмотря на это онлайн передал свои слова поддержки нашей стране. В очередной раз выразил восхищение смелостью украинцев и заверил, что США хотят и в дальнейшем быть надежным партнером для нас", - сказал начальник КОВА.

Платформа позволит предпринимателям легко найти партнеров и установить с ними связь, ознакомиться с индустриями, их продукцией, обменяться опытом.

Киевщина уже начала наполнять портал информацией о предприятиях области. Следующий шаг - наполнение аналогичной информацией нашими друзьями из штата Вашингтон. Со временем функционал портала будет расширен.

Руслан Кравченко напомнил, что из-за полномасштабного вторжения россиян на Киевщине повреждено 770 субъектов хозяйствования, из них 127 - полностью разрушены. Уничтожено 20% логистических объектов.

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"Несмотря на это бизнес Киевщины выстоял, адаптировался к вызовам, восстанавливается и развивается. 90% представителей бизнеса уже возобновили свою работу. 76% предприятий Киевщины уже работают на полную мощность. Киевщина в пятерке лидеров среди бизнес привлекательных регионов. Стабильно растет количество новых субъектов хозяйствования", - добавил он.

Начальник КОВА отметил, что потенциал у бизнеса и экономики Киевщины немалый, поэтому его задача, чтобы как можно больше международных партнеров узнали о возможностях украинских производителей.

"Убежден, что уже в ближайшее время мы сможем рассказать о совместных взаимовыгодных проектах, которые будут способствовать развитию экономики наших регионов. Готовы своим опытом делиться и с другими регионами", - сказал Руслан Кравченко.