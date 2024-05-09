Киевщина и штат Вашингтон запускают онлайн платформу для сотрудничества бизнеса: Кравченко рассказал детали

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Два человека погибли и еще 8, в том числе две девочки-подростка в возрасте 15 и 16 лет, были ранены в результате более чем двух десятков российских атак на город Никополь, в результате которых были повреждены дома, солнечные батареи, линии электропередач, газопроводы, пожарная часть, банк и магазины.
OpenAI готовит поисковый продукт, бросая вызов Google
OpenAI разрабатывает функцию для ChatGPT, которая сможет искать информацию в Интернете и ссылаться на источники в результатах, что может составить конкуренцию Google и Perplexity, поисковому стартапу, принадлежащему Alphabet Inc.
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Самолет Boeing 737-300 авиакомпании Air Senegal выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сенегале, ранив по меньшей мере 10 человек, четверо из которых серьезно, во время полета в Бамако, Мали.
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Спецподразделение ГУР МО Украины "KRAKEN" обнародовало видео, на котором показано, как они используют FPV-беспилотники для уничтожения российской пехоты и нанесения огневого поражения противнику во время обороны украинского города Часов Яр, что в Донецкой области.
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