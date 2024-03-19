Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу

Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу для расширения экономического сотрудничества между регионами. Это будет бизнес-площадка, где производители нашей области и американского штата смогут обнародовать всю информацию о своей продукции и расширить товарооборот. Об этом во время рабочей поездки в штат Вашингтон (США) договорился председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко с командой Департамента коммерции штата Вашингтон во главе с директором Майком Фонгом, передает УНН.

Детали

КОГА со своей стороны будет наполнять платформу всей актуальной информацией по ведению бизнеса в Украине, в которой так нуждается американский инвестор.

Кравченко в Сиэтле провел ряд встреч с представителями американского бизнеса. В частности, с компаниями, которые производят военное оборудование, дроны, РЭБ, лазерное оснащение, всемирно известными компаниями Amazon, Starbucks, организациями World Affairs Council, Pacific Northwest Alliance, Great Seattle Partners.

С организацией CleanTech Alliance, которая сотрудничает с 25 компаниями, обсудили возможность привлечения инвестиций для реализации проектов по восстановлению инфраструктуры по принципу "лучше, чем было". Также посетил одного из крупнейших производителей авиационной техники Boeing и судостроительную компанию Save Boats.

С компанией Washington Maritime Blue, которая занимается развитием морского бизнеса, договорились в ближайшее время подписать Меморандум о сотрудничестве. Это позволит привлечь значительное количество украинских стартаперов к реализации совместных проектов.

"Киевщина - привлекательный инвестиционный регион. Мы занимаем 3 место по Украине по объему капитальных инвестиций и 4 место по объему прямых иностранных инвестиций. Пригласил американских инвесторов приезжать в Киевскую область и реализовывать инновационные проекты. И первый такой визит состоится уже в мае этого года. Со своей стороны Киевщина готова обеспечить лучшие условия для развития бизнеса и максимально способствовать в решении широкого спектра вопросов. Для Киевщины - это, в первую очередь, создание рабочих мест, что будет способствовать возвращению украинцев домой", - сказал Руслан Кравченко.

Он рассказал, что украинским и американским производителям не хватает полной информации о потребностях рынков и возможности реализовывать свою продукцию. И КОГА планирует систематизировать обмен этой информацией.

"Недавно для поддержки украинских производителей по инициативе Президента Украины создали экономическую платформу "Сделано в Украине". Помогать нашим производителям будем и путем продвижения их продукции в США", - подчеркнул председатель Киевской ОГА.

Также во время встреч обсудили еще одно направление сотрудничества - развитие женского предпринимательства и реализацию совместных проектов.

"Несмотря на колоссальные убытки Киевщина остается в пятерке лидеров среди бизнес привлекательных регионов. Бизнес с первых дней помогает стране. Поэтому и мы должны помогать бизнесу", - добавил Руслан Кравченко.

Киевщина и штат Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве: Кравченко рассказал детали