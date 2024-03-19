Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу
россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением
В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги
МОК призвал спортсменов не участвовать в "Играх дружбы", которые организовывает рф
В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж
Враг запретил личному составу разговаривать с населением оккупированных территориях: почему
Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины
"Рамштайн-20": Остин заявил, что контактная группа движется "на полной скорости" для предоставления Украине необходимого
В Легионе "Свобода России" показали, как уничтожают приоритетные цели на белгородщине
Украина постепенно интегрируется в европейские энергорынки: Минэнерго призвало бизнес к новым инвестициям в энергетику
Популярные
ЕС введет пошлины на российское зерно - FT
Госдеп о результатах "выборов" в рф: "Не будет никаких поздравительных звонков"
Глава Пентагона на "Рамштайне" будет пытаться убедить в приверженности поддержке Украины на фоне проблем с финансированием - Reuters
Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины
Армия рф поздно вечером нанесла ракетный удар по территории предприятия в Харьковской области
Публикации
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу
Киев и штат Вашингтон создадут бизнес-платформу для содействия экономическому сотрудничеству, что позволит производителям из обоих регионов продвигать свою продукцию и расширять торговлю.
россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением
Войска рф атаковали город Белополье в Сумской области, повредив объекты критической инфраструктуры и жилые дома, что повлекло потенциальные проблемы с водоснабжением и интернет-связью.
В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги
Российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсонской области, в результате чего пострадали супруги.
МОК призвал спортсменов не участвовать в "Играх дружбы", которые организовывает рф
МОК настойчиво призывает спортсменов не участвовать в Играх дружбы, организованных россией. Назвав это циничной попыткой политизации спорта и нарушением Олимпийской хартии и резолюций ООН.
В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж
Парламент Гонконга единогласно принял новый закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за "внешнее вмешательство", подстрекательство, измену и шпионаж, который может быть использованы для борьбы с идеей о независимости Гонконга.
Враг запретил личному составу разговаривать с населением оккупированных территориях: почему
На временно оккупированных территориях противник запретил личному составу общаться с местными жителями, если это не предусмотрено служебными обязанностями, из-за большого количества информации, которую местные жители передают Вооруженным силам Украины, что свидетельствует о неподконтрольности и временном присутствии оккупантов.
Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Финляндия выделяет 30 миллионов евро в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.
"Рамштайн-20": Остин заявил, что контактная группа движется "на полной скорости" для предоставления Украине необходимого
Контактная группа под председательством министра обороны США Ллойда Остина продолжает полным ходом работать над предоставлением Украине возможностей, необходимых для противостояния российской агрессии, о чем было заявлено во время 20-й встречи в Рамштайнском формате.
В Легионе "Свобода России" показали, как уничтожают приоритетные цели на белгородщине
Легион "Свобода России" обнародовал кадры, на которых видно, как их взвод беспилотников "Гроза" уничтожает российские военные цели и технику в Белгородской области вблизи Журавлевки, нанося значительные потери российским войскам.
Украина постепенно интегрируется в европейские энергорынки: Минэнерго призвало бизнес к новым инвестициям в энергетику
В Минэнерго обсудили важность привлечения бизнеса к процессам восстановления и усиления энергетического сектора, развития энергетической инфраструктуры и интеграции украинских энергетических рынков в европейские.