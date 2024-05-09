Київщина та штат Вашингтон запускають онлайн платформу для співпраці бізнесу: Кравченко розповів деталі
Київ • УНН
Київська область та штат Вашингтон запускають онлайн-платформу для ділового співробітництва, яка дозволить підприємцям легко знаходити партнерів, налагоджувати комунікацію, знайомитися з галузями та продуктами, обмінюватися досвідом.
Київщина та штат Вашингтон запускають онлайн платформу для співпраці бізнесу. Про це під час другого Міжнародного саміту міст і регіонів при Президентові України повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОВА.
"У березні цього року під час офіційного візиту до штату Вашингтон запропонував своєму колезі губернатору Джею Інслі та представникам їхнього Департаменту комерції створити онлайн платформу взаємодії бізнесу двох регіонів. Це майданчик, де представники бізнесу, компанії та виробництва двох регіонів будуть співпрацювати, продавати свої послуги та продукти. Неодноразово чув від українських та іноземних підприємців, що вони зацікавлені у більшому обміні інформацією про можливості для бізнесу", – сказав він.
Київщина та штат Вашингтон підписали меморандум про співпрацю: Кравченко розповів деталі18.03.24, 15:35 • 63622 перегляди
Під час Саміту офіційно оголосили про запуск цієї платформи.
"На жаль, губернатор Інслі особисто не зміг приїхати до України на Саміт. Попри це онлайн передав свої слова підтримки нашій країні. Вкотре висловив захоплення сміливістю українців та запевнив, що США хочуть і надалі бути надійним партнером для нас", – сказав начальник КОВА.
Платформа дозволить підприємцям легко знайти партнерів та встановити з ними зв’язок, ознайомитися з індустріями, їх продукцією, обмінятися досвідом.
Київщина вже почала наповнювати портал інформацією про підприємства області. Наступний крок – наповнення аналогічною інформацією нашими друзями зі штату Вашингтон. Згодом функціонал порталу буде розширено.
Руслан Кравченко нагадав, що через через повномасштабне вторгнення росіян на Київщині пошкоджено 770 суб’єктів господарювання, із них 127 – повністю зруйновано. Знищено 20% логістичних об’єктів.
Це буде бізнес-майданчик для українських та американських виробників: Київщина та штат Вашингтон створять онлайн-платформу19.03.24, 16:10 • 24764 перегляди
"Попри це бізнес Київщини вистояв, адаптувався до викликів, відбудовується та розвивається. 90% представників бізнесу вже відновили свою роботу. 76% підприємств Київщини вже працюють на повну потужність. Київщина в пʼятірці лідерів серед бізнес привабливих регіонів. Стабільно зростає кількість нових суб’єктів господарювання", – додав він.
Начальник КОВА наголосив, що потенціал у бізнесу та економіки Київщини чималий, тому його завдання, щоб якомога більше міжнародних партнерів дізналися про можливості українських виробників.
"Переконаний, що вже найближчим часом ми зможемо розповісти про спільні взаємовигідні проєкти, які сприятимуть розвитку економіки наших регіонів. Готові своїм досвідом ділитися і з іншими регіонами", – сказав Руслан Кравченко.