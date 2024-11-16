Киевщина дополнительно получит 390 млн грн на жилье для ветеранов

Киевщина получит из госбюджета дополнительно 390,8 млн грн для обеспечения жильем 169 семей ветеранов. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко по результатам совещания по реализации государственной стратегии ветеранской политики с руководителями областей под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Украины Виктора Микиты, при участии министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой, министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра соцполитики Оксаны Жолнович, передает УНН.

Детали

В этом году за счет субвенции из государственного бюджета наш регион уже получил 700 млн грн на приобретение жилья для 300 ветеранов и членов семей погибших. Дополнительный ресурс поможет обеспечить жильем еще больше наших защитников.

В целом по Украине благодаря инициативе Президента Украины Владимира Зеленского до конца года из госбюджета будет направлено более 4,1 млрд грн для закрытия потребности в обеспечении жильем для 1836 семей ветеранов из числа ВПО и лиц с инвалидностью вследствие войны 1, 2 групп и семей павших.

"Приоритетная задача - создание на местах ветеранских пространств. Сейчас на Киевщине функционируют уже 3 ветеранских хаба в Броварах, Борисполе и Ирпене, которые работают по принципу "единого окна". Вскоре запланировано открытие пространства в г. Белая Церковь и продолжается системная работа для того, чтобы заведения комплексной поддержки защитников появились в каждой тергромаде", - рассказал начальник Киевской ОВА.

Также в области на базе Белоцерковского национального аграрного университета и Университета Григория Сковороды в Переяславе работают два Центра ветеранского развития.

Государство активно внедряет институт специалистов сопровождения ветеранов войны и демобилизованных лиц. И Киевщина - лидер по поданным заявлениям от кандидатов на участие в этом проекте. Такие специалисты будут обеспечивать индивидуальный подход и помощь в адаптации защитников к гражданской жизни.

"Важную роль в интеграции ветеранов также играют государственные программы содействия занятости и поддержки ветеранского бизнеса. А в рамках Киевской областной Программы поддержки Защитников и Защитниц Украины и их семей в этом году предусмотрели ряд новых мероприятий - кроме стоматологических услуг, заложили ресурс на челюстно-лицевые операции для военнослужащих и ветеранов. И Киевщина постоянно работает над расширением видов помощи героям", - добавил Кравченко.