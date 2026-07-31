Киевлянина, который нанес врачу ВВК 17 ударов ножом, взяли под стражу без залога
Киев • УНН
31-летнему киевлянину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права залога. Ему грозит до 15 лет или пожизненное заключение за умышленное убийство врача во время ВВК.
Киевлянин, нанесший врачу ВВК семнадцать ударов ножом, взят под стражу без права залога. Как сообщили в столичной прокуратуре, подозреваемому будет назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит его состояние во время медицинского осмотра, передает УНН.
Подольский районный суд города Киева избрал меру пресечения 31-летнему киевлянину, подозреваемому в умышленном убийстве врача
Мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога в течение 60 дней.
Детали
Как сообщал УНН, киевлянина подозревают в умышленном убийстве врача-хирурга во время прохождения ВВК Подольского районного в г. Киеве ТЦК и СП.
Мужчина нанес 55-летней женщине около 17 хаотичных ударов ножом в грудь, шею и руки. В результате полученных травм она скончалась на месте.
Действия подозреваемого квалифицированы как умышленное убийство лица в связи с выполнением им служебного долга (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
За совершенное преступление мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Добавим
В столичной прокуратуре добавили, что подозреваемому будет назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит его состояние во время медицинского осмотра.
Кроме того, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 367 УК, устанавливается, каким образом мужчина прошел в помещение ВВК с ножом.
Киевлянин, нанесший врачу ВВК 17 ударов ножом, получил подозрение в умышленном убийстве30.07.26, 16:43 • 5594 просмотра
Напомним
В Подольском районе Киева мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования и социальной поддержки из-за нарушения правил воинского учета, во время прохождения военно-врачебной комиссии нанес смертельные ножевые ранения врачу.