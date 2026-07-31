Киевлянина, который нанес врачу ВВК 17 ударов ножом, взяли под стражу без залога

Киевлянин, нанесший врачу ВВК семнадцать ударов ножом, взят под стражу без права залога. Как сообщили в столичной прокуратуре, подозреваемому будет назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит его состояние во время медицинского осмотра, передает УНН.

Подольский районный суд города Киева избрал меру пресечения 31-летнему киевлянину, подозреваемому в умышленном убийстве врача - говорится в сообщении.

Мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога в течение 60 дней.

Детали

Как сообщал УНН, киевлянина подозревают в умышленном убийстве врача-хирурга во время прохождения ВВК Подольского районного в г. Киеве ТЦК и СП.

Мужчина нанес 55-летней женщине около 17 хаотичных ударов ножом в грудь, шею и руки. В результате полученных травм она скончалась на месте.

Действия подозреваемого квалифицированы как умышленное убийство лица в связи с выполнением им служебного долга (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

За совершенное преступление мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Добавим

В столичной прокуратуре добавили, что подозреваемому будет назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит его состояние во время медицинского осмотра.

Кроме того, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 367 УК, устанавливается, каким образом мужчина прошел в помещение ВВК с ножом.

Киевлянин, нанесший врачу ВВК 17 ударов ножом, получил подозрение в умышленном убийстве

Напомним

В Подольском районе Киева мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования и социальной поддержки из-за нарушения правил воинского учета, во время прохождения военно-врачебной комиссии нанес смертельные ножевые ранения врачу.