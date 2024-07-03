Столицу уже в ближайший час может накрыть гроза, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 3 июля в Киеве ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики отмечают, что уровень опасности ожидаемой грозы - желтый.

В КГГА добавляют, что специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Добавим

Также в столичной администрации обнародовали контакты служб, которые могут пригодиться во время непогоды:

при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419;

если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018;

когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС);

при травмировании людей немедленно звоните по телефону 103;

при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).