Киев попал в топ-10 городов мира, наименее пригодных для жизни - рейтинг The Economist
Киев • УНН
Киев опустился на 166 место в рейтинге The Economist, войдя в десятку наименее пригодных городов. Лидером рейтинга самых комфортных городов для проживания стал Копенгаген.
Столица Украины, Киев, попал в топ-10 городов мира, наименее пригодных для жизни. Об этом говорится в рейтинге The Economist, передает УНН.
Самый комфортный город для жизни в мире в этом году? Копенгаген, который может отпраздновать свой второй год подряд на вершине. Вена и Мельбурн занимают второе место с небольшим отрывом. Ванкувер (9-е место) – единственный город в Северной Америке, попавший в первую десятку; Токио (10-е место) – единственный мегаполис, прошедший отбор
Так, в топ-10 вошли:
- Копенгаген;
- Вена;
- Мельбурн;
- Сидней;
- Цюрих;
- Женева;
- Осака;
- Аделаида;
- Ванкувер;
- Токио.
Киев, в свою очередь, опустился в рейтинге со 165 на 166 место. Топ-3 среди наименее пригодных для жизни занимают - Дамаск, Триполи, Дакка.
Дамаск, столица Сирии, пострадавшая от войны, остается на дне рейтинга, где находится с 2013 года. Тегеран, еще одна столица, опустошенная войной, опустился на две позиции и попал в нижнюю десятку. Все самые большие падения в этом году произошли на Ближнем Востоке. После серии иранских ударов беспилотников Маскат опустился на 14 позиций до 123-го места - самое большое падение из всех. Китай возглавил рейтинг улучшений. После лет государственных инвестиций каждый китайский город в индексе повысил свой балл здравоохранения. Улучшения включают расширение медицинского страхования и прогресс в достижении правительственной цели, которая заключается в том, чтобы медицинские учреждения были доступны в пределах 15 минут ходьбы от каждого жителя
Рейтинг оценивается по пяти категориям: здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.
Напомним
Несмотря на войну, украинский рынок недвижимости продолжает восстанавливаться. В одних городах квартиры за последний год существенно подорожали из-за высокого спроса и дефицита предложения, тогда как в других цены остаются на минимальном уровне из-за близости к фронту.