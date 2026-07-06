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Киев попал в топ-10 городов мира, наименее пригодных для жизни - рейтинг The Economist

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Киев опустился на 166 место в рейтинге The Economist, войдя в десятку наименее пригодных городов. Лидером рейтинга самых комфортных городов для проживания стал Копенгаген.

Киев попал в топ-10 городов мира, наименее пригодных для жизни - рейтинг The Economist

Столица Украины, Киев, попал в топ-10 городов мира, наименее пригодных для жизни. Об этом говорится в рейтинге The Economist, передает УНН

Самый комфортный город для жизни в мире в этом году? Копенгаген, который может отпраздновать свой второй год подряд на вершине. Вена и Мельбурн занимают второе место с небольшим отрывом. Ванкувер (9-е место) – единственный город в Северной Америке, попавший в первую десятку; Токио (10-е место) – единственный мегаполис, прошедший отбор 

- отмечается в рейтинге. 

Так, в топ-10 вошли: 

  • Копенгаген;
    • Вена;
      • Мельбурн;
        • Сидней;
          • Цюрих;
            • Женева;
              • Осака;
                • Аделаида;
                  • Ванкувер;
                    • Токио. 

                      Киев, в свою очередь, опустился в рейтинге со 165 на 166 место. Топ-3 среди наименее пригодных для жизни занимают - Дамаск, Триполи, Дакка.

                      Дамаск, столица Сирии, пострадавшая от войны, остается на дне рейтинга, где находится с 2013 года. Тегеран, еще одна столица, опустошенная войной, опустился на две позиции и попал в нижнюю десятку. Все самые большие падения в этом году произошли на Ближнем Востоке. После серии иранских ударов беспилотников Маскат опустился на 14 позиций до 123-го места - самое большое падение из всех. Китай возглавил рейтинг улучшений. После лет государственных инвестиций каждый китайский город в индексе повысил свой балл здравоохранения. Улучшения включают расширение медицинского страхования и прогресс в достижении правительственной цели, которая заключается в том, чтобы медицинские учреждения были доступны в пределах 15 минут ходьбы от каждого жителя 

                      - добавляет издание. 

                      Рейтинг оценивается по пяти категориям: здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.

                      Напомним 

                      Несмотря на войну, украинский рынок недвижимости продолжает восстанавливаться. В одних городах квартиры за последний год существенно подорожали из-за высокого спроса и дефицита предложения, тогда как в других цены остаются на минимальном уровне из-за близости к фронту. 

                      Павел Башинский

                      ОбществоВойна в УкраинеКиев