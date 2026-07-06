Киев попал в топ-10 городов мира, наименее пригодных для жизни - рейтинг The Economist

Столица Украины, Киев, попал в топ-10 городов мира, наименее пригодных для жизни. Об этом говорится в рейтинге The Economist, передает УНН.

Самый комфортный город для жизни в мире в этом году? Копенгаген, который может отпраздновать свой второй год подряд на вершине. Вена и Мельбурн занимают второе место с небольшим отрывом. Ванкувер (9-е место) – единственный город в Северной Америке, попавший в первую десятку; Токио (10-е место) – единственный мегаполис, прошедший отбор

Так, в топ-10 вошли:

Киев, в свою очередь, опустился в рейтинге со 165 на 166 место. Топ-3 среди наименее пригодных для жизни занимают - Дамаск, Триполи, Дакка.

Дамаск, столица Сирии, пострадавшая от войны, остается на дне рейтинга, где находится с 2013 года. Тегеран, еще одна столица, опустошенная войной, опустился на две позиции и попал в нижнюю десятку. Все самые большие падения в этом году произошли на Ближнем Востоке. После серии иранских ударов беспилотников Маскат опустился на 14 позиций до 123-го места - самое большое падение из всех. Китай возглавил рейтинг улучшений. После лет государственных инвестиций каждый китайский город в индексе повысил свой балл здравоохранения. Улучшения включают расширение медицинского страхования и прогресс в достижении правительственной цели, которая заключается в том, чтобы медицинские учреждения были доступны в пределах 15 минут ходьбы от каждого жителя