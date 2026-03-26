Киев нашел альтернативу российскому ядерному топливу - у кого его закупает теперь

Украина полностью вышла из зависимости от российского ядерного топлива и заменила его на ресурс производства США. Об этом министр энергетики Украины Денис Шмыгаль написал в своем официальном Telegram-канале 26 марта, передает УНН.

Детали

Чиновник отбыл с визитом в США, где провел ряд встреч с представителями крупного американского бизнеса. Во время них речь шла о совместных проектах в ядерной сфере, поставках американского сжиженного природного газа, добыче нефти и газа, а также развитии возобновляемой энергетики.

По словам Шмыгаля, во время встречи с президентом глобальных бизнес-инициатив Westinghouse Electric Company Дэном Липманом они обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в ядерной отрасли.

Он отметил, что Украина вместе с Westinghouse полностью заменила российское ядерное топливо на американское.

Глава профильного министерства добавил: стороны уже имеют соглашения по поставкам реакторов и систем долговременного отвода тепла, а также подтвержденные намерения по строительству новых энергоблоков и локализации производства компонентов топливных сборок в Украине. По его словам, это должно позволить полностью удовлетворить годовые потребности Украины до 2028 года.

Отдельно Шмыгаль рассказал о встрече с исполнительным вице-президентом Cheniere Energy Анатолем Фейгиным.

По его словам, Украина видит значительный потенциал для увеличения поставок американского СПГ и диверсификации маршрутов поставок газа в Европу. Для этого, как отметил премьер, Украина готова предложить собственные логистические возможности и инфраструктуру.

Также министр энергетики Украины сообщил о переговорах с генеральным директором сегмента электрификации GE Vernova Филипом Пироном и главным корпоративным директором Роджером Мартеллой. По его словам, во время встречи речь шла о первоочередных потребностях Украины, в частности трансформаторах, оборудовании для подстанций, инновационных решениях для стабилизации сети и газовых турбинах.

Кроме того, стороны обсудили возможность заключения долгосрочных контрактов между GE Vernova и "Нафтогазом", а также перспективы расширения сотрудничества в ядерной энергетике, сфере возобновляемых источников энергии и обмена опытом между специалистами.

Еще одной темой переговоров стали совместные проекты по развитию возобновляемой энергетики. Как сообщил Шмыгаль, этот вопрос он обсудил с основателем и генеральным директором Invenergy Майклом Польски. По его словам, Украина заинтересована в долгосрочном стратегическом партнерстве и обмене опытом.

