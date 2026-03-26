Київ знайшов альтернативу російському ядерному паливу - у кого його закуповує тепер

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Україна замінила російське ядерне паливо ресурсом від Westinghouse. Сторони планують будівництво енергоблоків та локалізацію виробництва до 2028 року.

Київ знайшов альтернативу російському ядерному паливу - у кого його закуповує тепер
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна повністю вийшла із залежності від російського ядерного палива та замінила його на ресурс виробництва США. Про це міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму офіційному Telegram-каналі 26 березня, передає УНН.

Деталі

Урядовець відбув з візитом до США, де провів низку зустрічей із представниками великого американського бізнесу. Під час них ішлося про спільні проєкти в ядерній сфері, постачання американського скрапленого природного газу, видобуток нафти і газу, а також розвиток відновлюваної енергетики.

За словами Шмигаля, під час зустрічі з президентом глобальних бізнес-ініціатив Westinghouse Electric Company Деном Ліпманом вони обговорили подальший розвиток співпраці у ядерній галузі.

Він зазначив, що Україна разом із Westinghouse повністю замінила російське ядерне паливо на американське.

Голова профільного міністерства додав: сторони вже мають угоди щодо постачання реакторів і систем довготривалого відведення тепла, а також підтверджені наміри щодо будівництва нових енергоблоків і локалізації виробництва компонентів паливних збірок в Україні. За його словами, це має дозволити повністю задовольнити річні потреби України до 2028 року.

Окремо Шмигаль розповів про зустріч із виконавчим віцепрезидентом Cheniere Energy Анатолем Фейгіним.

За його словами, Україна бачить значний потенціал для збільшення поставок американського LNG та диверсифікації маршрутів постачання газу до Європи. Для цього, як зазначив прем’єр, Україна готова запропонувати власні логістичні можливості та інфраструктуру.

Також міністр енергетики України повідомив про переговори з генеральним директором сегмента електрифікації GE Vernova Філіпом Піроном і головним корпоративним директором Роджером Мартеллою. За його словами, під час зустрічі йшлося про першочергові потреби України, зокрема трансформатори, обладнання для підстанцій, інноваційні рішення для стабілізації мережі та газові турбіни.

Крім того, сторони обговорили можливість укладання довгострокових контрактів між GE Vernova та "Нафтогазом", а також перспективи розширення співпраці в ядерній енергетиці, сфері відновлюваних джерел енергії та обміну досвідом між фахівцями.

Ще однією темою переговорів стали спільні проєкти з розвитку відновлюваної енергетики. Як повідомив Шмигаль, це питання він обговорив із засновником і генеральним директором Invenergy Майклом Польські. За його словами, Україна зацікавлена у довгостроковому стратегічному партнерстві та обміні досвідом.

Олександра Василенко

