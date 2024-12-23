Киев накрыл густой туман: полиция дала важные советы водителям и пешеходам
Киев • УНН
В столице из-за тумана видимость снизилась до 200-500 метров. Патрульная полиция предоставила 6 важных рекомендаций для безопасного движения в условиях плохой видимости.
Столицу окутал густой туман. В патрульной полиции Киева дали несколько «простых, но действенных» советов водителям для безопасной поездки, пишет УНН.
Детали
Патрульная полиция предоставила 6 важных рекомендаций для безопасного движения в условиях плохой видимости:
- отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
- снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
- увеличить дистанцию между автомобилями;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.
«Пешеходам советуем быть особенно внимательными и переходить дорогу только в определенных местах», - отметили в патрульной полиции.
Напомним,
По данным Укргидрометцентра, в Киеве в первой половине дня 23 декабря туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.