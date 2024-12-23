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Киев накрыл густой туман: полиция дала важные советы водителям и пешеходам

Киев накрыл густой туман: полиция дала важные советы водителям и пешеходам

Киев  •  УНН

 • 6458 просмотра

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В столице из-за тумана видимость снизилась до 200-500 метров. Патрульная полиция предоставила 6 важных рекомендаций для безопасного движения в условиях плохой видимости.

Столицу окутал густой туман. В патрульной полиции Киева дали несколько «простых, но действенных» советов водителям для безопасной поездки, пишет УНН.

Детали

Патрульная полиция предоставила 6 важных рекомендаций для безопасного движения в условиях плохой видимости:

- отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;

- снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;

- увеличить дистанцию между автомобилями;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

- пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

«Пешеходам советуем быть особенно внимательными и переходить дорогу только в определенных местах», - отметили в патрульной полиции.

Напомним,

По данным Укргидрометцентра, в Киеве в первой половине дня 23 декабря туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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