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Бросали камни и дымовые шашки: Нацполиция собирает информацию о сегодняшних событиях на Банковой

Бросали камни и дымовые шашки: Нацполиция собирает информацию о сегодняшних событиях на Банковой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Полицейские собирают информацию об обстоятельствах события, которое имело место сегодня в Киеве на Банковой и определят его правовую квалификацию. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Глава Найполиции отметил, что полиция и военнослужащие Нацгвардии обеспечили порядок и публичную безопасность во время акции у ОПУ, несмотря на попытки части ее участников спровоцировать конфликт с правоохранителями. При этом пострадали работники полиции и военнослужащий Нацгвардии.

По словам Игоря Клименко, полицейские помнят события под Верховной Радой в августе 2015: тогда от брошенной в толпу гранаты погибли четыре бойца Национальной гвардии и десятки правоохранителей получили ранения.

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“Полиция приняла решение осмотреть вещи, которые могли бы пронести под Офис Президента участники акции. Однако активисты в категорической форме отказались от осмотра и ими была дана команда на атаку шеренг Национальной полиции и гвардии”, - сообщил глава Нацполиции.

Игорь Клименко также сообщил, что участники акции начали разбирать мостовую, в сторону стражей порядка полетели камни, палки и дымовые шашки. По предварительной информации, семь полицейских получили термические ожоги глаз от распыления газа участниками акции. Кроме того, один нацгвардиець получил ранение руки. Степень тяжести травм пострадавших правоохранителей выясняют медики.

Клименко подчеркнул, что полиция выступает за мирное проведение массовых акций, а наличие сотрудников полиции и национальной гвардии — это те необходимые меры, чтобы обеспечить порядок на территории, где проводятся акции.

По словам начальника полиции Киева Ивана Выговского, полиция немедленно будет реагировать на все правонарушения во время массовых акций.

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“Сейчас правоохранители продолжают несеник службы на улицах столицы в целях безопасности граждан”, — сообщил Выговский.

Как сообщили в пресс-служб, полицейские собирают информацию относительно обстоятельств происшествия и определят его правовую квалификацию.

Контекст

Представители Национального корпуса планировали проведение митинга под стенами Офиса Президента. С собой они несли автомобильные покрышки, у части участников были закрыты лица.

На подходе к ОПУ правоохранители сообщили о необходимости прохождения поверхностного осмотра для выявления опасных вещей. Митингующие крайне негативно отреагировали на это. После этого начались беспорядки и в сторону правоохранителей полетели дымовые шашки, камни и покрышки. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ. После этого колонна митингующих двинулась к дому где живет глава государства. Меньше чем через два часа после столкновений митинг завершился.

Министра внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что события, в результате которых пострадали 8 правоохранителей, будут расследоваться. Он также отметил, что выступает за мирные собрания граждан, право на которые гарантировано Конституцией.

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