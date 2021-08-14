Кидали каміння та димові шашки: Нацполіція збирає інформацію про сьогоднішні події на Банковій

Глава Найполіції наголосив, що поліція і військовослужбовці Нацгвардії забезпечили порядок і публічну безпеку під час акції біля ОПУ, попри намагання частини її учасників спровокувати конфлікт з правоохоронцями. При цьому постраждали працівники поліції та військовослужбовець Нацгвардії.

За словами Ігоря Клименка, поліцейські пам‘ятають події під Верховною Радою в серпні 2015 року: тоді від кинутої в натовп гранати загинули чотири бійці Національної гвардії та десятки правоохоронців отримали поранення.

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«Поліція прийняла рішення оглянути речі, які могли б пронести до Офісу Президента учасники акції. Проте активісти у категоричній формі відмовилися від огляду і ними була дана команда на атаку кордонів Національної поліції і гвардії», - повідомив глава Нацполіції.

Ігор Клименко також повідомив, що учасники акції почали виймати бруківку, у бік правоохоронців полетіло каміння, палиці та димові шашки. За попередньою інформацією, семеро поліцейських отримали термічні опіки очей від розпилення газу учасниками акції. Крім того, один нацгвардієць отримав поранення руки. Ступень важкості травм постраждалих правоохоронців з’ясовують медики.

Клименко підкреслив, що поліція виступає за мирне проведення масових акцій, а наявність працівників поліції та національної гвардії – це ті необхідні заходи, аби забезпечити порядок на території, де проводяться акції.

За словами начальника поліції Києва Івана Вигівського, поліція негайно реагуватиме на усі правопорушення під час масових акцій.

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"Наразі правоохоронці продовжують несення служби на вулицях столиці з метою безпеки громадян", - повідомив Вигівський.

Як повідомили у пресслужбі, поліцейські збирають інформацію щодо обставин події та визначать її правову кваліфікацію.

Контекст

Представники Національного корпусу планували проведення мітингу під стінами Офісу Президента. З собою вони несли автомобільні покришки, в частини учасників були закриті обличчя.

На підході до ОПУ правоохоронці повідомили про необхідність проходження поверхневого огляду для виявлення небезпечних речей. Мітингувальники вкрай негативно відреагували на це. Після цього почалися заворушення і в бік правоохоронців полетіли димові шашки, каміння та покришки. Правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ. Після цього колонна мітингувальників рушила до будинку де мешкає глава держави. Менше ніж за дві години після сутичок мітинг завершився.

Міністра внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що події, в результаті яких постраждало 8 правоохоронців, будуть розслідуватися. Він також наголосив, що виступає за мирні зібрання громадян, право на які гарантоване Конституцією.