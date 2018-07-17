"Киборг" Анатолий Свирид будет баллотироваться в Верховную Раду

"Мы были уверены, идеализировали и общество, и власть, которая придет после Революции. Будут работать и бороться на благо народа и за народ. Поскольку этого не очень мы видим, поэтому я сегодня сказал, что я буду бороться и продолжать бороться. И буду баллотироваться в украинский парламент", - сказал Свирид.

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Напомним, Анатолий Свирид (псевдо "Спартанец") в составе 81-бригады держал оборону Донецкого аэропорта. Неоднократно был ранен, однако продолжал бой. Месяц находился в заключении у боевиков. Попал в группу обмена. Награжден орденом "За мужество" III степени за личное мужество и высокий профессионализм и орденом "За заслуги". После возвращения из плена занялся активной общественной деятельностью, сосредоточившись на помощи участникам боевых действий на Донбассе и семьям погибших участников АТО.