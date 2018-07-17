"Кіборг" Анатолій Свирид балотуватиметься до Верховної Ради

"Ми були впевнені, ідеалізували і суспільство, і владу, яка прийде після Революції. Будуть працювати і боротися на благо народу і за народ. Оскільки цього не дуже ми бачимо, тому я сьогодні сказав, що я буду боротися і продовжувати боротися. І буду балотуватися до українського парламенту", - сказав Свирид.

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Нагадаємо, Анатолій Свирид (псевдо "Спартанець") у складі 81-бригади тримав оборону Донецького аеропорту. Неодноразово був поранений, однак продовжував бій. Місяць перебував в ув’язненні у бойовиків. Потрапив до групи обміну. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня за особисту мужність і високий професіоналізм та орденом "За заслуги". Після повернення з полону зайнявся активною громадською діяльністю, зосередившись на допомозі учасникам бойових дій на Донбасі та родинам загиблих учасників АТО.