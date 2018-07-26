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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32758 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 98062 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121875 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129546 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168031 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152970 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140795 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130407 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 180462 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118320 просмотра

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Киберполиции заблокировала сайт из-за нарушения авторских прав

Киберполиции заблокировала сайт из-за нарушения авторских прав

Киев  •  УНН

 • 11823 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Киберполиция заблокировала работу интернет-сайта eurobook.com.ua за нарушение авторских прав. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции, передает УНН.

"Киберполиция прекратила деятельность Интернет-сайта eurobook.com.ua за нарушение правил использования знаков для товаров британских книжных издательств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, установлено, что под видом оригинальной продукции, злоумышленники сбывали учебники известных британских издательств для изучения иностранных языков, чем нарушали права правообладателей.

Полицейские установили причастность к совершению таких противоправных действий 28-летнюю жительницу Киевской области и ее 28-летнего сожителя. Предварительно установлено, что изготовление таких учебников происходило на подпольном цехе, размещенном за рубежом.

Напомним, киберполиция провела обыски и заблокировала сайт Коммунистической партии Украины.

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