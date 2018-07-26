Киберполиции заблокировала сайт из-за нарушения авторских прав

"Киберполиция прекратила деятельность Интернет-сайта eurobook.com.ua за нарушение правил использования знаков для товаров британских книжных издательств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, установлено, что под видом оригинальной продукции, злоумышленники сбывали учебники известных британских издательств для изучения иностранных языков, чем нарушали права правообладателей.

Полицейские установили причастность к совершению таких противоправных действий 28-летнюю жительницу Киевской области и ее 28-летнего сожителя. Предварительно установлено, что изготовление таких учебников происходило на подпольном цехе, размещенном за рубежом.

Напомним, киберполиция провела обыски и заблокировала сайт Коммунистической партии Украины.