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Кіберполіція заблокувала сайт за порушення авторських прав

Кіберполіція заблокувала сайт за порушення авторських прав

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Кіберполіція заблокувала роботу Інтернет-сайт eurobook.com.ua за порушення авторських прав. Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції, передає УНН.

“Кіберполіція припинила діяльність Інтернет-сайту eurobook.com.ua за порушення правил використання знаків для товарів британських книжкових видавництв”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, встановлено, що під виглядом оригінальної продукції, зловмисники збували підручники відомих британських видавництв для вивчення іноземних мов, чим порушували права правовласників.

Поліцейські встановили причетність до вчинення таких протиправних дій 28-річну мешканку Київщини та її 28-річного співмешканця. Попередньо встановлено, що виготовлення таких підручників відбувалося на підпільному цеху, розміщеному за кордоном.

Нагадаємо, кіберполіція провела обшуки та заблокувала сайт Комуністичної партії України.

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