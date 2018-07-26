Кіберполіція заблокувала сайт за порушення авторських прав
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Кіберполіція заблокувала роботу Інтернет-сайт eurobook.com.ua за порушення авторських прав. Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції, передає УНН.
“Кіберполіція припинила діяльність Інтернет-сайту eurobook.com.ua за порушення правил використання знаків для товарів британських книжкових видавництв”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, встановлено, що під виглядом оригінальної продукції, зловмисники збували підручники відомих британських видавництв для вивчення іноземних мов, чим порушували права правовласників.
Поліцейські встановили причетність до вчинення таких протиправних дій 28-річну мешканку Київщини та її 28-річного співмешканця. Попередньо встановлено, що виготовлення таких підручників відбувалося на підпільному цеху, розміщеному за кордоном.
Нагадаємо, кіберполіція провела обшуки та заблокувала сайт Комуністичної партії України.