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Киберполиции разоблачила преступную группу, которая обманула предприятия на 5 млн грн

Киберполиции разоблачила преступную группу, которая обманула предприятия на 5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 14976 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сотрудники Слободского управления киберполиции и следователи Главного управления полиции Полтавщины разоблачили преступную группу, которая под предлогом благотворительности обманула украинские предприятия на 5 млн гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.

“Злоумышленники назывались представителями руководителей местных органов исполнительной власти. Они побудили предприятия и организации различных форм собственности принять участие в благотворительности в пользу жертв АТО и на помощь в лечении детей воинов АТО. Подозреваемых во главе с организатором группы взято под стражу”, — отметили в пресс -службе.

Как отметили в пресс-службе, злоумышленники, выбрав “жертву”, звонили ей под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти и побудили принять участие в благотворительной деятельности. Акция, якобы, инициированная государственной администрацией определенной области и нацелена на сбор средств для помощи жертвам АТО и лечения детей воинов АТО. Свою деятельность от имени представителей власти мошенники подтверждали рассылкой электронных писем с соответствующим содержанием.

В дальнейшем пострадавшие перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений, заранее были приобретены в предыдущих основателей и переоформлены на третьих лиц. Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы — сотрудник указанного банка — организовывал перевод мошеннических средств на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными лицами за вознаграждение.

“Полицейские совместно со службой безопасности банка установили 120 фактов мошенничества по всей территории Украины на общую сумму более 5 млн гривен”, — подчеркнули в ведомстве.

В состав преступной группы входило четыре человека — 26-летний организатор и его сообщники — 25, 26 и 34 лет. Четырем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

“Вчера, 4 декабря, судом им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 миллиона гривен каждому”, — добавили в полиции.

Как сообщал УНН, киберполиции установила компьютер, откуда похитили персональные данные участников АТО.

Украинские Национальные Новости

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