Кіберполіція викрила злочинну групу, яка ошукала підприємства на 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Співробітники Слобожанського управління кіберполіції та слідчі Головного управління поліції Полтавщини викрили злочинну групу, яка під приводом благодійності ошукала українські підприємства на 5 мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу Департаменту кіберполіції.
"Зловмисники називалися представниками керівників місцевих органів виконавчої влади. Вони спонукали підприємства та організації різних форм власності взяти участь у благочинності на користь жертв АТО та на допомогу у лікуванні дітей воїнів АТО. Підозрюваних на чолі з організатором групи взято під варту", - зазначили в прес-службі.
Як зазначили у прес-службі,зловмисники, обравши «жертву», телефонували їй під виглядом представників керівників місцевих органів виконавчої влади та спонукали взяти участь у благодійній діяльності. Акція, нібито, ініційована державною адміністрацією певної області та націлена на збір коштів для допомоги жертвам АТО та лікування дітей воїнів АТО. Свою діяльність від імені представників влади шахраї підтверджували розсиланням електронних листів з відповідним змістом.
У подальшому постраждалі перераховували гроші на рахунки благодійних установ, які заздалегідь були придбані у попередніх засновників та переоформлені на третіх осіб. Гроші перераховувались на рахунки банку, де один із членів групи — співробітник зазначеного банку — організовував переказ шахрайських коштів на приватні картки третіх осіб. Після цього гроші переводились у готівку спеціально підібраними особами за винагороду.
"Поліцейські спільно зі службою безпеки банку встановили 120 фактів шахрайства по всій території Україні на загальну суму більше 5 мільйонів гривень", - підкреслили у відомстві.
До складу злочинної групи входило чотири особи — 26-річний організатор та його спільники — 25, 26 та 34 років. Чотирьом учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст. 190 (шахрайство) КК України.
"Учора, 4 грудня, судом їм було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1,2 мільйона гривень кожному", - додали в поліції.
Як повідомляв УНН, кіберполіція встановила комп’ютер, звідки викрали персональні дані учасників АТО.