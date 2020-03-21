Киберполиции разоблачила работницу ломбарда, которая заключали фиктивные договоры и брала деньги себе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Киберполиция разоблачила работницу ломбарда, которая имела доступ к клиентским базам и создавала фиктивные договоры на выдачу наличных и брала деньги себе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
“Работники киберполиции совместно со следователями полиции Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили местную жительницу в присвоении денег ломбарда.
Киберполиции установила, что фигурантка, имея доступ к внутренней базе данных ломбарда, внесла ложные сведения о выдаче денежных средств из кассы финансового учреждения. Общество провело инвентаризацию, в ходе которой выявило нехватку предметов залога. Правонарушительница под своим логином и паролем создавала фиктивные договоры на выдачу наличных, которые на самом деле с заемщиками не заключались”, — говорится в сообщении.
Также указано, что женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до шести лет заключения.
Напомним, задержали банду за нападение на инкассаторов и попытку ограбить банк.