У випадку масового зараження коронавірусом, у лікарнях не вистачить інфекційних ліжок - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У випадку масового зараження українців коронавірусом, у лікарнях не вистачить 12 тисяч інфекційних ліжок. Про це заявив на позачерговому засіданні ВРУ головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"В Україні є близько 12 тисяч інфекційних ліжок в інфекційних лікарнях. Там загальна кількість інфекціних боксів 2,5 тисячі. В той же час ми розуміємо, що якщо буде масове надходження хворих з коронавірусною хворобою, цих ліжок буде недостатньо. Нам потрібно мати і знати, як перепрофільовувати інші заклади охорони здоров'я", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, уряд готовий до запровадження надзвичайного стану в Україні через коронавірус, у разі такої необхідності.
Як повідомлялося раніше в УНН, Рада ухвалила законопроект щодо запобігання коронавірусу в Україні.