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В случае массового заражения коронавирусом, в больницах не хватит инфекционных коек - МОЗ

В случае массового заражения коронавирусом, в больницах не хватит инфекционных коек - МОЗ

Киев  •  УНН

 • 21670 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В случае массового заражения украинцев коронавирусом, в больницах не хватит 12 тысяч инфекционных коек. Об этом заявил на внеочередном заседании ВРУ главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"В Украине есть около 12 тысяч инфекционных коек в инфекционных больницах. Там общее количество инфекциних боксов 2,5 тысячи. В то же время мы понимаем, что если будет массовое поступление больных с коронавирусом болезнью, этих коек будет недостаточно. Нам нужно иметь и знать как перепрофилировать другие учреждения здравоохранения", - сказал Ляшко.

Напомним, правительство готово к введению чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, в случае такой необходимости.

Как сообщалось ранее в УНН, Рада приняла законопроект по предотвращению коронавируса в Украине.

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