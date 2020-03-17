Уряд готовий запровадити надзвичайний стан по всій Україні у разі необхідності
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Уряд готовий до запровадження надзвичайного стану в Україні через коронавірус у разі такої необхідності. Про це на позачерговому засіданні ВРУ сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"В подальшому, у разі необхідності, ми готові до запровадження надзвичайного стану в Україні так само, як робить більшість країн Європи. Якщо це буде необхідно, то ми до таких рішень готові. Пропозиції підготовлені і будуть надані (як діяти – ред.)", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що при необхідності готовий ввести надзвичайний стан в Україні через коронавірус SARS-CoV-2.