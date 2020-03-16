Зеленський не виключає введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що при необхідності готовий ввести надзвичайний стан в Україні через коронавірус SARS-CoV-2. Про це заявив Президент в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
“Поки що ми не дійшли до цієї ситуації, але якщо... це буде потрібно, ми введемо надзвичайний стан”, — заявив Зеленський.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.