Кіберполіція викрила працівницю ломбарду, яка заключала фіктивні договори і брала гроші собі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Кіберполіція викрила працівницю ломбарда, яка мала доступ до клієнтських баз та створювала фіктивні договори на видачу готівки і брала гроші собі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу департаменту кіберполіції Національної поліції України.
“Працівники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Одещини за процесуального керівництва прокуратури викрили місцеву мешканку у привласненні грошей ломбарду.
Кіберполіція встановила, що фігурантка, маючи доступ до внутрішньої бази даних ломбарду, внесла неправдиві відомості щодо видачі грошових коштів з каси фінансової установи. Товариство провело інвентаризацію, в ході якої виявило нестачу предметів застави. Правопорушниця під своїм логіном та паролем створювала фіктивні договори на видачу готівки, які насправді з позичальниками не укладалися”, — йдеться у повідомленні.
Також вказано, що жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до шести років ув’язнення.
Нагадаємо, затримали банду за напад на інкасаторів та спробу пограбувати банк.