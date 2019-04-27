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Киберполиция уличила мужчину в хищении 2,2 млн гривен благотворительных средств

Киберполиция уличила мужчину в хищении 2,2 млн гривен благотворительных средств

Киев  •  УНН

 • 8107 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Киберполиция задержала мужчину, который различными способами занимался хищинием денег, которые поступали на благотворительность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

"Им оказался 30-летний житель Кировоградской области. Злоумышленник находил жертв в социальных сетях или телевизионных сюжетах. Как правило, это были сюжеты о сборе денег на лечение детей и других тяжелобольных. Сейчас задокументировано около 40 случаев его преступной деятельности", - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители рассказали, что сотрудники Приднепровского управления Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Кировоградщины установили, что подозреваемый использовал различные способы похищения денег.

"Так, по одной из схем он блокировал работу сим-карт потерпевших. Заменив номер - человек получал доступ к мобильному банкингу и снимал деньги со счета", - рассказали в киберполиции.

"Если сим-карта не была подвязанной к одной платежной карточки, мошенник входил к аккаунту потерпевшего в социальной сети "Facebook". Используя раздел "забыли пароль", он менял установленный пользователем пароль. В дальнейшем - продолжал переписку с гражданами, которые хотели пожертвовать деньги, отмечая подконтрольные реквизиты для пересылки средств", - пояснили правоохранители.

Все финансовые манипуляции подозреваемый записывал на отдельном листе бумаги.

"Так, согласно имеющимся записям, только у одной из семей он похитил 50 тысяч гривен, предназначенных на лечение", - сказали в киберполиции.

Представители киберполиции провели обыск по месту жительства фигуранта. У него дома были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки, большое количество сим-карт и блокнот с записями.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Мужчине уже объявлено о подозрении. Ему грозит до 8 лет заключения.

Как сообщал УНН, киберполиции разоблачила преступную группу, которая занималась мошенничеством и обманула украинский на 10 млн грн под предлогом продажи автомобилей.

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