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Кіберполіція викрила чоловіка у викраденні 2,2 млн гривень благочинних коштів

Кіберполіція викрила чоловіка у викраденні 2,2 млн гривень благочинних коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кіберполіція затримала чоловіка, який у різні способи викрадав гроші, які надходили на благодійність. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Кіберполіції.

"Ним виявився 30-річний мешканець Кіровоградщини. Зловмисник знаходив жертв у соціальних мережах або телевізійних сюжетах. Як правило, це були сюжети про збір грошей на лікування дітей та інших важкохворих. Наразі задокументовано близько 40 випадків його злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, правоохоронці розповіли, що співробітники Придніпровського управління Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Кіровоградщини встановили, що підозрюваний використовував різні способи викрадення грошей.

"Так, за однією із схем він блокував роботу сім-карт потерпілих. Замінивши номер – чоловік отримував доступ до мобільного банкінгу та знімав гроші з рахунку", - розповіли у кіберполіції.

"Якщо сім-картка не була підв’язаною до жодної платіжної картки, шахрай входив до акаунту потерпілого у соціальній мережі "Facebook". Використовуючи розділ "забув пароль", він змінював встановлений користувачем пароль. В подальшому – вів переписку з громадянами, які хотіли пожертвувати гроші, зазначаючи підконтрольні реквізити для пересилання коштів", - пояснили правоохоронці.

Всі фінансові маніпуляції підозрюваний нотував на окремому аркуші паперу.

"Так, згідно наявних записів, тільки у однієї із родин він викрав 50 тисяч гривень, призначених на лікування", - сказали у кіберполіції.

Представники кіберполіції провели обшук за місцем проживання фігуранта. В нього вдома були вилучені мобільні телефони, комп’ютерну техніку банківські картки, велику кількість сім-карток та блокнот із записами.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Чоловіку вже оголошено про підозру. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомляв УНН, кіберполіція викрила злочинну групу, яка займалась шахрайством і ошукала українців на 10 млн грн під приводом продажу автомобілів.

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