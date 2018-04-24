Киберполиция готова помочь Минэнергоуглю отреагировать на кибератаку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальная полиция Украина готова предоставить помощь Министерству энергетики и угольной промышленности относительно хакерской атаки на их официальный сайт, но в случае их официального обращения. Об этом сообщил УНН спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
"Пока они (Минэнергоугля - ред.) к нам официально с обращениями не обращались. Если обратятся, мы готовы предоставить всю посильную помощь", - сказал представитель Нацполиции.
В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщили УНН, что выясняют, что произошло.
Как сообщал УНН, хакеры зашифровали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности и требуют выкуп в биткоинах за возвращение к нормальной работе.