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Киберполиция готова помочь Минэнергоуглю отреагировать на кибератаку

Киев • УНН

 • 14763 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальная полиция Украина готова предоставить помощь Министерству энергетики и угольной промышленности относительно хакерской атаки на их официальный сайт, но в случае их официального обращения. Об этом сообщил УНН спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Киберполиция готова помочь Минэнергоуглю отреагировать на кибератаку

"Пока они (Минэнергоугля - ред.) к нам официально с обращениями не обращались. Если обратятся, мы готовы предоставить всю посильную помощь", - сказал представитель Нацполиции.

В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщили УНН, что выясняют, что произошло.

Как сообщал УНН, хакеры зашифровали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности и требуют выкуп в биткоинах за возвращение к нормальной работе.

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