Киберполиция готова помочь Минэнергоуглю отреагировать на кибератаку

"Пока они (Минэнергоугля - ред.) к нам официально с обращениями не обращались. Если обратятся, мы готовы предоставить всю посильную помощь", - сказал представитель Нацполиции.

В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщили УНН, что выясняют, что произошло.

Как сообщал УНН, хакеры зашифровали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности и требуют выкуп в биткоинах за возвращение к нормальной работе.