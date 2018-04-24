Кіберполіція готова допомогти Міненерговугіллю відреагувати на кібератаку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Національна поліція України готова надати допомогу Міністерству енергетики та вугільної промисловості стосовно хакерської атаки на їхній офіційний сайт, але в разі їхнього офіційного звернення. Про це повідомив УНН речник Нацполіції Ярослав Тракало.
"Поки що вони (Міненерговугілля – ред.) до нас офіційно зі зверненнями не зверталися. Якщо звернуться, ми готові надати всю посильну допомогу", - сказав речник Нацполіції.
Водночас у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості повідомили УНН, що наразі з’ясовують, що сталося.
Як повідомляв УНН, хакери зашифрували сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості та вимагають викуп у біткоінах за повернення до нормальної роботи.