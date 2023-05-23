КиберГУЛАГ: как россия отслеживает, подверг цензуре и контролирует своих граждан

Детали

По словам главы Net Freedoms Дамира Гайнутдинова, основным фактором стал закон, принятый через неделю после вторжения, который фактически криминализирует антивоенные настроения. Он запрещает "распространение ложной информации" или "дискредитацию" армии.

Еще один закон 2022 года, разрешающий властям «во внесудебном порядке закрывать средства массовой информации и блокировать онлайн-контент за распространение «ложной информации» о действиях вооруженных сил россии или других государственных органов за рубежом или за распространение призывов к санкциям в отношении россии».

Более строгие законы о борьбе с экстремизмом, принятые в 2014 году, были направлены против пользователей социальных сетей и онлайн-выступлений, что привело к возбуждению сотен уголовных дел за публикации. Наиболее привлечёнными оказались пользователи популярной российской социальной сети ВКонтакте, которая, как сообщается, сотрудничает с властями.

По мере усиления репрессий власти также нацелились на Facebook, Twitter, Instagram и Telegram. Приблизительно через неделю после вторжения в россии были заблокированы Facebook, Instagram и Twitter, но пользователи платформ по-прежнему привлекаются к уголовной ответственности.

Марина Новикова была осуждена в этом месяце в сибирском городе Северск за «распространение ложной информации» об армии в антивоенных сообщениях в Telegram, и она оштрафована на сумму, эквивалентную более 12 400 долларов. На прошлой неделе московский суд приговорил активиста оппозиции Михаила Кригера к семи годам лишения свободы за комментарии в Facebook, в которых он выразил желание повесить путина. Известная блоггерша Ника Белоцерковская, проживающая во Франции, заочно получила девять лет тюрьмы за посты в Instagram о войне, которые, по утверждению властей, распространяли «фейки» об армии.

«Пользователи какой-либо социальной сети не должны чувствовать себя в безопасности», – сказал Гайнутдинов.

Правозащитники обеспокоены тем, что онлайн-цензура резко расширится благодаря системам искусственного интеллекта для мониторинга социальных сетей и веб-сайтов по контенту, который считается незаконным.

В феврале Роскомнадзор заявил, что запускает Oculus — систему искусственного интеллекта, которая ищет запрещенный контент в онлайн-фото и видео и может анализировать более 200 000 изображений в день по сравнению с примерно 200 в день людьми. Две другие системы искусственного интеллекта, используемые в разработке, будут искать текстовые материалы.

В феврале газета «Ведомости» процитировала неназванного чиновника Роскомнадзора, сетовавшего на «беспрецедентные объемы и быстроту распространения фейков» о войне. Чиновник также сослался на экстремистские высказывания, призывы к протестам и пропаганду ЛГБТ среди запрещенного контента, определяющегося новыми системами.

Власти также могут работать над системой ботов, собирающих информацию со страниц в социальных сетях, мессенджеров и закрытых онлайн-сообществ, по данным белорусской группы активистов «Киберпартизаны», получившей документы дочерней компании Роскомнадзора.

Координатор киберпартизан Юлиана Шаметовец сообщила, что ожидается проникновение ботов в русскоязычные группы в социальных сетях для слежки и пропаганды.

«Сейчас принято смеяться над россиянами, говорить, что у них старое оружие и они не умеют воевать, но кремль хорош в дезинформационных кампаниях и есть высококлассные ИТ-специалисты, которые создают чрезвычайно эффективные и очень опасные продукты», — добавила она.

В 2017–2018 годах московские власти установили уличные камеры с технологией распознавания лиц. Во время пандемии COVID-19 власти смогли отследить и оштрафовать тех, кто нарушил режим самоизоляции.

В 2020 году "Ведомости" сообщали, что в школах будут установлены камеры, подключенные к системе распознавания лиц, получившей название "Оруэлл" в честь британского писателя антиутопического романа "1984" с его всевидящим персонажем "Большим Братом".

В Москве установлено 250 000 камер видеонаблюдения, подключенных к программе – на входах в жилые дома, в общественном транспорте и на улицах. Аналогичные системы есть в Санкт-Петербурге и других крупных городах, таких как Новосибирск и Казань.

Когда в 2021 г. вспыхнули протесты против заключения лидера оппозиции Алексея Навального, система использовалась для поиска и задержания участников демонстраций.

В 2022 году «российские власти расширили контроль над биометрическими данными людей, в том числе за счет сбора таких данных в банках и использования технологий распознавания лиц для слежки и преследования активистов», — сообщала в этом году Human Rights Watch.

Усилия россии часто сравнивают с Китаем, где власти широко используют цифровое наблюдение. Китайские города охвачены миллионами камер, распознающих лицо, формы тела и то, как люди ходят, чтобы их идентифицировать. Власти регулярно отслеживают также через их мобильные телефоны, электронную почту и аккаунты в социальных сетях, чтобы подавить любое инакомыслие.

В ноябре путин приказал правительству создать онлайн-реестр лиц, имеющих право на военную службу, после того, как усилия по мобилизации 300 000 человек для участия в боевых действиях в Украине показали, что записи о мобилизованных находятся в серьезном беспорядке.

Реестр, который обещают подготовить к осени, будет собирать все виды данных «от амбулаторий до судов, налоговых инспекций и избирательных комиссий», — заявила политолог Татьяна Станова в комментарии для Фонда Карнеги.

Станова считает, что эти ограничения могут распространиться на другие аспекты российской жизни, поскольку правительство «выстраивает государственную систему тотальной цифровой слежки, принуждения и наказания». Декабрьский закон обязывает таксомоторные компании делиться своими базами данных с фсб, предоставляя ему доступ к путешественникам, местам назначения и платежам.

"КиберГУЛАГ, о котором активно говорили во время пандемии, сейчас приобретает свои настоящие очертания", — заявила Станова.