Больному пингвину из американского океанариума пошили гидрокостюм
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Работники океанариума в Орландо, что в Соединенных Штатах Америки, сшили специальный гидрокостюм для одного из пингвинов, передает УНН со ссылкой на The Sun.
Как отметили в издании, пингвин по имени Адели потеряла перья в результате болезни.
Отсутствие перьев может негативно повлиять на процесс терморегуляции в организме животного, поэтому работники океанариума решили сделать необычный эксперимент - утеплить пингвина с помощью гидрокостюма.
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В нем Адели может плавать, ходить и есть вместе с остальными 249 своими друзьями. Одежда, по словам зоологов, никак не отображается на повседневной жизни животного.