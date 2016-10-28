Хворому пінгвіну з американського океанаріуму пошили гідрокостюм
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Працівники океанаріуму в Орландо, що у Сполучених Штатах Америки, пошили спеціальний гідрокостюм для одного з пінгвінів, передає УНН з посиланням на The Sun.
Як зазначили у виданні, пінгвін на ім'я Аделі втратила пір'я внаслідок хвороби.
Відсутність пір'я може негативно вплинути на процес терморегуляції в організмі тварини, тому працівники океанаріуму вирішили зробити незвичний експеримент - утеплити пінгвіна за допомогою гідрокостюма.
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У ньому Аделі може плавати, ходити і їсти разом з рештою 249 своїх приятелів. Одяг, за словами зоологів, ніяк не відображається на повсякденному житті тварини.