Больного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

КИЕВ. 31 марта. УНН. Народного депутата Сергея Шахова, больного коронавирусом, выписали из больницы. При этом еще неизвестны результаты тестирования на наличие COVID-19. Об этом Сергей Шахов заявил во время трансляции на своей странице в Facebook, сообщает УНН.