Хворого на коронавірус нардепа Шахова виписали із лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Народного депутата Сергія Шахова, хворого на коронавірус, виписали із лікарні. При цьому ще невідомі результати тестування на наявність COVID-19. Про це Сергій Шахов заявив під час трансляції на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
"Мене тільки що виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому. Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, які надходять до лікарні", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нардеп Шахов повідомив, що коронавірусом інфікувалася його дружина.
Як повідомлялося в УНН, другий випадок інфікування коронавірусом зафіксували у жінки, яка є членом родини першого хворого у Київській області - нардепа ВР Сергія Шахова.
Народному депутату Сергію Шахову по телефону повідомили про підтвердження коронавірусу, проте він вчора очікував на документи з підтвердженням від державної лабораторії.