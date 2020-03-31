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Хворого на коронавірус нардепа Шахова виписали із лікарні

Хворого на коронавірус нардепа Шахова виписали із лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Народного депутата Сергія Шахова, хворого на коронавірус, виписали із лікарні. При цьому ще невідомі результати тестування на наявність COVID-19. Про це Сергій Шахов заявив під час трансляції на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

"Мене тільки що виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому. Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, які надходять до лікарні", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нардеп Шахов повідомив, що коронавірусом інфікувалася його дружина.

Як повідомлялося в УНН, другий випадок інфікування коронавірусом зафіксували у жінки, яка є членом родини першого хворого у Київській області - нардепа ВР Сергія Шахова.

Народному депутату Сергію Шахову по телефону повідомили про підтвердження коронавірусу, проте він вчора очікував на документи з підтвердженням від державної лабораторії.

Українські Національні Новини

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