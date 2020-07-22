Больных гепатитом в Сумской области насчитывается 4,5 тысячи

По информации управления охраны здоровья Сумской ОГА по состоянию на 01.07.2020 в области пребывает на учете:

- с хроническим гепатитом В - 1044 человек;

- с хроническим гепатитом С - 3304 человек;

- с хроническим гепатитом В+С - 122 человек.

С начала года зарегистрировано 37 новых случаев гепатита В (11 – острый гепатит В и 26 – хронический гепатит В) и 109 случаев гепатита С (3 – острый гепатит С и 106 - хронический гепатит С).

Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.

В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.

УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO. На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.